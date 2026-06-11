Gianni Infantino a horas de que comience el Mundial 2026: Pide “dejar los problemas de lado” y disfrutar la Copa del Mundo

(CNN Español — CNN Chile) Horas antes de que ruede el balón por primera vez en la Copa Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió el mensaje que el torneo quiere mandar al mundo: promover la unidad.

“Será la Copa del Mundo más incluyente y la más representativa. El evento mundial más grande del mundo”, aseguró en conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México.

“Todos quieren disfrutar un momento de felicidad, en donde los problemas queden de lado. Donde pueden llorar si su equipo gana o pierde (…) Sentir esa comunidad, eso es fundamental”, detalló.

Infantino reconoció que el Mundial 2026 ha enfrentado múltiples retos no relacionados con el deporte, destacando la participación de la selección de Irán —que, en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel llevan adelante contra el régimen, mudó su campamento base a México y solo entrará a suelo estadounidense para jugar sus partidos—, la crítica a los elevados precios de los boletos y el proceso de visas que el Gobierno de Trump ha solicitado para los jugadores, staff técnico, árbitros, aficionados, etc.

“Los problemas que hay los hablamos y los resolvemos”, dijo. “Creo en la magia, en la potencia del balón de futbol, de este trofeo, de la Copa Mundial y de estos partidos”.

“Veo la situación actual del mundo”, detalló. “Además de esto, todos tenemos nuestros propios problemas en cada lugar del mundo, pero creo que un evento de una potencia trascendental como un Mundial puede ayudar”.

“Si por un pequeño momento, si por 90 minutos a la gente se le olvidan los problemas (…) Si hacemos que la gente sea feliz, será un éxito”, reiteró.

Es un “éxito” que Irán pueda competir en el Mundial 2026

En medio de las tensiones globales derivadas de la guerra con Irán de Estados Unidos e Israel, la selección iraní de fútbol resolvió el problema de su participación en territorio estadounidense mudando su campamento a Tijuana, México.

En dicho lugar, ubicado a pocos minutos de la frontera con EE.UU., la delegación iraní entrena y duerme, para luego viajar a territorio de su rival bélico para jugar sus duelos mundialistas.

En conferencia de prensa este miércoles, el presidente de la FIFA aseguró que este hecho cumple con una promesa que hizo a los jugadores en Turquía, en la que detalló que se lograría sin importar que tuviera que trasladarlos a Norteamérica desde Teherán en camión.

Con la solución implementada, Infantino dijo que fue “todo un éxito” lograr que Irán compita este Mundial 2026 y que el organismo rector del futbol mundial era el único que podía lograrlo.

“Y donde Irán juegue, el estadio estará lleno, y espero que haya un ambiente positivo, porque esto es fútbol”, dijo.

Los precios de las entradas son acordes al mercado de eventos deportivos en EE.UU.

De acuerdo con Infantino, se han vendido 6 millones de boletos para el Mundial 2026. Cuando estos recién salieron a la venta el pasado diciembre tras el sorteo del torneo, su precio más costoso era de US $8.680. Sin embargo, para la reapertura de ventas en abril, estos se elevaron a US$ 10.990, informó AP.

El organismo rector del fútbol está aplicando un sistema de precios dinámicos para el torneo, el cual se disputará en 11 ciudades de Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

El presidente de la FIFA explicó que el costo de las entradas, que ha sido criticado por los aficionados, sigue “la costumbre de los locales”, en este caso, Estados Unidos. Es por ello que el precio va de acuerdo con el mercado de eventos deportivos estadounidenses, como la NFL, la NBA y la MLB.

“Los precios de US$ 60 son el más bajo para cualquiera de los deportes de EE.UU. en fase eliminatoria”, dijo. “US$ 500 es el precio más bajo en los deportes de EE.UU. en playoffs. Podemos comparar los playoffs con la Copa Mundial”.

“Cuando sacamos los boletos a la venta, van al mercado secundario, que es legal, y lo venden a un precio más alto. Nos aseguramos que los precios sean correctos. Hay muchos análisis y expertos”.

Infantino también justificó el costo de las entradas al afirmar que la FIFA tiene la responsabilidad de generar ingresos para invertir en la práctica del fútbol en países “en donde nadie invertiría”.

“A algunas personas no les importa nada de eso, pero en algún momento hay que prensar en esos sitios”, dijo, explicando que gracias a estas inversiones, países como Cabo Verde, Curazao e Haití lograron su clasificación al Mundial 2026.

“No somos los reyes del mundo”

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no podrá estar en el Mundial de 2026 después de que se le negara la entrada a Estados Unidos, confirmó la FIFA el lunes.

Al ser consultado sobre el caso de Artan, un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que se le sometió a una inspección adicional al llegar a Miami tras un vuelo desde Estambul.

“Durante el proceso, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, dijo el portavoz. “Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro del Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a preocupaciones de verificación y se le negó la entrada”.

Somalia es una de las 39 naciones afectadas por la prohibición de viajes del Gobierno de Trump.

Infantino dijo en conferencia de pensa que el caso de Artan fue “muy desafortunado”. Sin embargo, la FIFA no puede controlar todo.

“Siempre buscamos encontrar soluciones. Hay que respetar que no somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre los gobiernos y las fuerzas policiales. Somos una organización deportiva”, aseguró.

Este artículo fue actualizado con información adicional.