Reportan 5 temblores en menos de una hora en la costa de la Región de Atacama

Durante este jueves, se han reportado una serie de temblores en la costa de la Región de Atacama, especialmente en las cercanías de Carrizal Bajo.

Según datos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 08:22 horas, alcanzando los 5.5 grados con un epicentro situado a 48 kilómetros al noroeste de la localidad y a una profundidad de 33 kilómetros.

Minutos antes, a las 08:06 horas, se registró otro sismo de magnitud 5.4 a 40 kilómetros al noroeste del mismo punto, con una profundidad de 32 kilómetros.

La actividad sísmica en la zona incluyó además un temblor de magnitud 4.4 a las 08:02 horas, a 43 kilómetros al noroeste del sector.

Previo a estos movimientos, el fenómeno comenzó con dos eventos de magnitud 3.0 detectados a las 07:27 y 07:30 horas, localizados a 39 y 45 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, sumando un total de cinco sismos reportados en la misma área en menos de una hora.