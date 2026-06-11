Tras el freno a expropiar por parte del ministro Poduje: Club Hípico de Punta Arenas presenta millonaria demanda contra el Estado

La Sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A. presentó una demanda civil contra el Estado para exigir una indemnización de entre $573 millones y $2.179 millones. Esto, tras el freno a la expropiación de su terreno de 20 hectáreas en la Región de Magallanes.

Según lo informado por Diario Financiero, la acción judicial responde a la decisión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien desistió del proceso —iniciado bajo la administración Boric en el marco del Plan Ciudades Justas— argumentando un plan de ajuste fiscal dictado por el Ministerio de Hacienda.

El estudio Expropiados.cl, representante de la firma, señaló que “no se controvierte la legalidad del acto expropiatorio ni del desistimiento posterior, sino únicamente las consecuencias patrimoniales que dicho desistimiento produce”.

La sociedad acusa daño emergente por gastos técnicos y lucro cesante por la afectación comercial del predio. El cobro máximo exigido equivale al 10% del valor provisional fijado por los peritos, un parámetro que los abogados homologan a las compensaciones habituales en transacciones inmobiliarias entre particulares.

Antes del desistimiento de la compra estatal, la comisión tasadora del Serviu había fijado el monto provisional en 22,7 millones de dólares, mientras que los dueños demandaban un pago de 53,8 millones de dólares.