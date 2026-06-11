Tarifas del TAG podrían bajar: Gobierno negocia con autopistas urbanas en medio de alza de morosidad

El Gobierno se encuentra en conversaciones con las concesionarias de autopistas urbanas para avanzar en una eventual rebaja de las tarifas del TAG, en medio de un sostenido aumento de la morosidad entre los usuarios.

Según cifras dadas a conocer por las autoridades, entre 2020 y 2025 se duplicó el porcentaje promedio de clientes que no pagan sus cuentas en las autopistas concesionadas.

Además, durante los últimos meses todas las autopistas urbanas han registrado incrementos en sus niveles de morosidad, lo que mantiene abierto el debate sobre el costo que enfrentan los automovilistas por el uso de vías concesionadas.

Gobierno busca rebajar tarifas del TAG en autopistas urbanas

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones individuales con las empresas que administran las autopistas urbanas.

“Estamos conversando de manera individual con cada una de ellas para ver las oportunidades que hay de mejorar la tarifa para el pasajero. Yo creo que vamos a llegar a puerto dentro de este año”, afirmó la autoridad.

Entre las alternativas que se evalúan está la extensión de algunas concesiones a cambio de menores tarifas para los usuarios del TAG.

Sin embargo, la eventual aplicación de esa fórmula dependerá de las condiciones particulares de cada contrato y de las negociaciones con cada concesionaria.

Morosidad del TAG se duplicó en cinco años

El aumento de conductores que no pagan sus cuentas de TAG es uno de los principales factores que preocupa a las autoridades.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, algunas autopistas urbanas han registrado alzas de hasta un 12% en la morosidad durante los últimos seis meses.

El presidente de Automovilistas Chile, Patricio Acosta, sostuvo que el problema se explica, en parte, por la presión que enfrentan muchas familias ante el aumento del costo de la vida.

“Hoy día, cuando un grupo familiar tiene que pagar luz, agua, gas, arriendo, colegio de los niños y la cuenta del TAG, obviamente va a privilegiar pagar sus gastos básicos”, afirmó.

En esa línea, agregó que “se hace urgente una rebaja, una moratoria por el tema de las autopistas”.