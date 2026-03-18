Johannes Kaiser e indultos a criminales: “Den gracias de que no llegué yo a la Presidencia porque yo indulto a todos los viejos de Punta Peuco”

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario además aseguró que los funcionarios de las fuerzas de orden que cometieron delitos fueron perseguidos por "una fiscalía politizada, condenados por jueces politizados".

El exdiputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la polémica surgida en los últimos días por la facultad presidencial de indultar delincuentes.

Esto, luego que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunciara que están evaluando indultar a exuniformados que cometieron delitos en el marco de la crisis social de 2019.

En diálogo con Radio Agricultura, Kaiser aseguró que los funcionarios de policías que están presos por este tipo de hechos cumplieron su labor “con las armas que le entregó el Estado, siguiendo los protocolos que les dio el Estado, defendiendo el Estado de Derecho”.

Aseguró que “después los persigue una fiscalía politizada, condenados por jueces politizados, torciendo la norma”.

Posteriormente, aseguró que “si el Presidente de la República da indultos es lo menos que puede hacer y no solamente respecto del 18/10”.

“Den gracias de que no llegué yo a la presidencia porque yo indulto a todos los viejos de Punta Peuco también por habernos defendido del lumpen de extrema izquierda que quería transformarnos en Cuba”, sentenció el exparlamentario.