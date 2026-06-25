Johannes Kaiser anuncia proyecto del PNL para indultar a uniformados condenados por el estallido social

El Partido Nacionalista Libertario (PNL) anunció durante este jueves que presentará un proyecto de indulto general para los uniformados que han sido condenados por casos ocurridos en el estallido social de 2019.

Fue el timonel del partido, Johannes Kaiser, quien dio a conocer la propuesta legislativa de la colectividad en un punto de prensa e informó que su hermana, la senadora Vanessa Kaiser, está reuniendo firmas para presentarlo, según consignó La Tercera.

“La senadora Vanessa Kaiser, por supuesto en representación del Partido Nacional Libertario, ha presentado y está buscando ahora las firmas para un proyecto de indulto general para todos los uniformados que han sido condenados o están procesados en razón del uso de la fuerza, durante el periodo del 18-O y en adelante”, contó.

Asimismo, señaló que se reunió previamente con el oficial de Carabineros, Pablo Andrés Carvajal Díaz, quien fue sentenciado a siete años de cárcel por su responsabilidad en el delito consumado de apremios ilegítimos calificados, cometidos durante las manifestaciones del estallido social.

“Hoy estuve acompañando al capitán Carvajal, que se entregó para cumplir una pena de siete años de cárcel por supuestamente haber torturado, porque esa es la figura que se utiliza contra nuestros carabineros, a una persona que participaba en protestas violentas, el intento de tomarse el Palacio de La Moneda, al disparar su escopeta antidisturbios”, declaró.

En esa línea manifestó que “esta responsabilidad no solamente debe ser una responsabilidad del Presidente de la República, sino que también del país completo, que tiene que agradecer a sus uniformados, tanto militares como carabineros y policías de investigaciones, el no haber perdido definitivamente su institucionalidad y su democracia el 18-O y los meses que siguieron”.

El llamado del PNL a Kast para indultar a uniformados condenados en el estallido social

A través de redes sociales, la colectividad criticó que “mientras quienes incendiaron Chile reciben pensiones de gracia, quienes defendieron el orden público terminan en la cárcel. La reconciliación solo se alcanzará con liderazgo político, para superar injusticias latentes”.

En ese sentido, hicieron un llamado al mandatario para “conceder indultos a los carabineros perseguidos por hechos ocurridos durante la insurrección”.

Además, le solicitaron al Gobierno “impulsar una reforma profunda del Ministerio Público, para que vuelva a concentrar sus esfuerzos en perseguir a los delincuentes y recuperar la confianza de los chilenos”.