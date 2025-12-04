Johannes Kaiser acusa a la Corte Suprema de “avalar un escándalo” tras desestimar su proyecto sobre el SML

El diputado aseguró que el tribunal no puede ignorar antecedentes de investigaciones de la Cámara y del Instituto Nacional de Derechos Humanos que, según él, evidencian osamentas pendientes de identificación, y criticó la falta de diligencias en causas de detenidos desaparecidos.

El diputado libertario Johannes Kaiser respondió este jueves al informe de la Corte Suprema que desestimó su proyecto para obligar al Servicio Médico Legal (SML) a identificar restos humanos sin orden judicial.

Cabe recordar que el máximo tribunal calificó su iniciativa como improcedente y construida sobre supuestos incorrectos, entre ellos la idea de que existen restos sin periciar por falta de autorización judicial y que el SML opera como auxiliar de la justicia.

El informe ya fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que deberá retomar la tramitación del proyecto.

Kaiser arremete contra la Suprema

Tras la decisión de la instancia, el parlamentario, en conversación Radio Biobío, acusó que “la Corte Suprema ha avalado este escándalo”.

Kaiser sostuvo que el tribunal no puede “ignorar” los antecedentes que, a su juicio, respaldan la existencia de osamentas sin identificar.

Además, apuntó específicamente a investigaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados y a un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 2023, al que —según dijo— la Suprema también tuvo acceso.

“La Corte Suprema no puede tratar de desligarse de su responsabilidad por no haber avanzado en la entrega de órdenes de identificación”, afirmó el parlamentario.

Aseguró además que la falta de diligencias en casos de detenidos desaparecidos responde a la ausencia de instrucciones por parte de ministros instructores en causas de derechos humanos.