Corte Suprema desestima proyecto de Johannes Kaiser y lo califica improcedente: Tribunal descarta restos sin periciar en el SML

En un informe enviado al Congreso, el tribunal aclaró que la consulta legislativa fue improcedente y que las prioridades planteadas por el parlamentario resultan técnicamente inviables, especialmente en casos vinculados a violaciones de derechos humanos.

La Corte Suprema respondió este jueves al proyecto presentado por el diputado libertario Johannes Kaiser, que buscaba obligar al Servicio Médico Legal (SML) a identificar restos humanos sin necesidad de una orden judicial.

A través de un informe, la instancia no solo rechazó los fundamentos centrales de la propuesta, sino que además aclaró que el Congreso no debió siquiera solicitar su opinión sobre la materia.

En el documento enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados, la Suprema recordó que la consulta legislativa fue improcedente, ya que la iniciativa no guarda relación con las funciones ni atribuciones del Poder Judicial definidas en la Constitución.

Aun así, el pleno decidió abordar el contenido.

Corte Suprema descarta existencia de restos sin periciar

Uno de los golpes más duros vino al corregir un supuesto clave de Kaiser: la idea de que el SML funciona como “auxiliar de la administración de justicia”.

El tribunal precisó que el servicio depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que la iniciativa se sostenía sobre un error conceptual.

Otro punto crucial del informe desmontó la premisa más repetida por el diputado: la existencia de restos sin periciar debido a la ausencia de instrucciones judiciales.

La Corte fue categórica al señalar que todo ingreso de restos al SML proviene de una orden previa del Ministerio Público o de un juez, descartando por completo que existan cuerpos sin analizar por falta de autorización.

Según el informe, la custodia de esos restos siempre está sujeta a la instrucción que motivó su ingreso al sistema.

El tribunal también calificó como inviable la idea de priorizar casos vinculados a violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1990, ya que es la propia pericia la que permite determinar la data de muerte y la identidad de una persona, por lo que no es posible establecer prioridades antes de realizar dicho análisis.

El proyecto de Kaiser —presentado en septiembre de 2024 en el marco de sus críticas al Plan Nacional de Búsqueda— ya había sido cuestionado por el mismo SML, que públicamente aseguró que no existen osamentas sin periciar y que todo material está analizado o en proceso, conforme a las instrucciones judiciales vigentes.