Los diputados Pamela Jiles y Marcos Ilabaca respondieron al emplazamiento que les hizo senador Francisco Chahuán sobre el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales.

Tras ser aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa continuará su trámite en el Senado, donde debe obtener al menos 26 votos a favor para pueda ser despachada de la Sala.

Este jueves, el parlamentario y presidente de Renovación Nacional (RN) emplazó a los diputados y manifestó que “acá no va a operar ni el pánico escénico, ni el pánico electoral, ni tampoco algunos que pretenden destruir el sistema de pensiones”.

“Al señor Ilabaca y a la señora Jiles: están jugando con los fondos previsionales, háganse responsables de las pensiones futuras que van a recibir los chilenos en los próximos años. Una vergüenza que estén pensando en su interés electoral y no en cómo somos capaces de dignificar las pensiones”, expresó.

Leer también: Gobierno descarta que presidente Piñera haya retirado el 10% de sus fondos de pensiones

Jiles: “El senador Chahuán no manda a nadie”

Durante esta jornada, la diputada Jiles respondió el emplazamiento del oficialista y luego se refirió al liderazgo político de la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, sobre la aprobación del cuarto retiro.

“El senador Chahuán no manda a nadie, ni a su señora. La verdad es que vimos aquí a 18 parlamentarios amenazados por él que no lo escucharon por más que grite, por más enyegüecido que esté, menos efecto me va a hacer efecto a mí”, manifestó.

“Creo que Yasna Provoste tiene una enorme fortuna puesto que, yo por ejemplo, tengo que enfrentarme en el cuarto retiro aquí a un príncipe espléndido que es el ministro Ossa, con el que dan ganas incluso de olvidarnos del cuarto retiro cuando él es el contrincante, que además es un político hábil, es una persona que no levanta la voz, que tiene gran astucia política, y a él tuvimos que enfrentarnos acá y, bueno, ustedes ya saben cuál fue el resultado”, continuó.

De este modo, sostuvo Jiles, “Yasna Provoste lo tiene fácil, porque tiene que enfrentarse a su principal contendor en el Senado, que es un senador enyegüecido que algo le pasa y que la verdad es que no creo que nadie lo pesque, como no lo pescaron acá”.

Leer también: Provoste y eventual pérdida de apoyo de socialistas: “Uno nunca puede aspirar a que un partido esté totalmente con uno”

Ilabaca: “Creo que le falta un armonyl al senador Chahuán”

Posteriormente, el diputado Ilabaca continuó emplazando a Chahuán y afirmó que el oficialista “representa a las familias más poderosas de Chile y a las AFP”.

“No sé en qué estado se habrá encontrado el senador Chahuán cuando hizo esas declaraciones. Nos nombró permanentemente. La diputada Jiles usó un término que me parece absolutamente adecuado para una situación como esta: estaba enyegüecido”, dijo el congresista.

“Creo que le falta un armonyl al senador Chahuán, creo que, en definitiva, le falta escuchar lo que opinan los vecinos de su circunscripción senatorial y lo que sienten y viven los vecinos de Chile”, añadió.

“Lo que pasa es que hoy día el senador Chahuán se ha puesto al lado de las personas que él representa. Él representa el gran capital, él representa las familias más poderosas de Chile, él representa a las AFP. Por lo tanto, lo que está haciendo es una defensa institucionalizada respecto a eso”, continuó.

Finalmente, Ilabaca afirmó que el parlamentario oficialista “está tratando de defender lo último que va quedando de un sistema injusto y desigual, como lo son las AFP”.