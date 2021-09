La discusión del cuarto retiro de los fondos previsionales comenzará la próxima semana en el Senado, luego que este martes fuera aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Este tema pondría a prueba a la candidata del Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Provoste (DC), dependiendo del impacto que pueda tener en la definición del resto de sus compañeros de bloque.

Para profundizar más en este tema, la senadora conversó con CNN Chile, donde aseguró que “tenemos muy claro la responsabilidad que hoy tenemos, en el marco de responder a las expectativas de la ciudadanía, y eso lo hemos entendido siempre en la unidad de la centro izquierda”.

Respecto al apoyo del resto de los senadores democratacristianos, la candidata afirmó que “sabemos hacer que las cosas ocurran en favor de la ciudadanía y vamos a utilizar toda nuestra energía para que eso pase. No he conversado con el senador Jorge Pizarro, espero hacerlo, ya habíamos conversado antes para poder construir una posición unitaria”.

La candidata del Nuevo Pacto Social, sostuvo que esta discusión es una evidencia del fracasado de las AFP, y que en un futuro gobierno suyo implementarán un nuevo sistema.

“Una parte importante de estas iniciativas tiene que ver con un fracaso en el modelo de las Administradoras de los Fondos de Pensiones. Nuestra alternativa es un proyecto de ley para derogar el decreto ley 3500, porque tenemos un proyecto de sociedad que queremos compartir y que colocamos a disposición, donde la realidad de poder alcanzar pensiones dignas se haga efectivo”, anticipó.

La campaña presidencial

La senadora también se manifestó respecto a la decisión de algunas bases comunales del Partido Socialista, de dejar a sus militantes en libertad de acción. Sin embargo, aseguró que la mayor parte estará con su candidatura.

“El lunes y martes estuve en la Región de O’Higgins con un gran apoyo del Partido Socialista y no tengo ninguna duda que el socialismo de base está no solo acompañando nuestra candidatura, si no que animando un proceso que es muy importante en cada uno de los territorios de nuestro país”, respondió.

A pesar de esto, afirmó que es difícil que un partido este 100 por ciento con un candidato. “Uno nunca puede aspirar a que un partido esté totalmente con uno. Yo he sido candidata y entiendo que en esto siempre existe un margen de libertad y uno como candidata tiene que ir encantando para que todos se sumen a esta tarea”, sostuvo.

Por último, respecto a las encuestas que la posicionan detrás de José Antonio Kast en la carrera presidencial, aclaró que la más importante es la de noviembre. “Hasta ahora ha sido una campaña muy energizante, en la cual nos hemos sentido muy acompañadas por los distintos candidatos y por los ciudadanos en general. No soy de aquellas que cuando los números no le son favorables descalifica los instrumentos. La encuesta más importante es la que ocurra el 21 de noviembre“, concluyó.