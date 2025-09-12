Jeannette Jara reconoce mal desempeño en debate presidencial: “Estaba molesta, me predispuse de mala manera”

La instancia, que reunió por primera vez a los ocho postulantes a La Moneda, estuvo marcada por diversos enfrentamientos y discusiones.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara realizó una autocrítica por su desempeño en la primaria presidencial de Chilevisión.

Posterior al encuentro, diversas encuestas han dado cuenta que la militante comunista tuvo el rendimiento más débil entre los ocho aspirantes a la primera magistratura de la nación.

“Yo sí estaba molesta (…) Pudo haber sido mejor, no había estado en una situación donde los panelistas me interpelaran permanentemente”, afirmó la exministra del trabajo sobre su desempeño en la instancia en Radio Universo.

Agregó que “me predispuse de mala manera o de manera poco adecuada a las interpelaciones que me hicieron”.

Jara insistió en hacer una autocrítica sobre su desempeño y evitó culpar a factores externos, como el formato del debate. Sin embargo, sí deslizó cuestionamientos a la forma en que José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami abordaron el debate.

“Lo de MEO no me descoloco porque la forma que él tiene de crecer es sacar votos del sector que represento. Las dos veces que me interpeló fue cuando no me quedaban minutos”, señaló.

“No le echo la culpa al formato”, recalcó y terminó con “yo no soy candidata profesional, no estudié para ser candidata”.