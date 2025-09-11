País debate

Panel Ciudadano UDD tras debate: Mayne-Nicholls sorprendió para bien y Jara para mal

Por CNN Chile

11.09.2025 / 21:18

Este jueves, ya se dio a conocer la primera encuesta post-debate, en donde se muestran las principales sensaciones que dejaron los postulantes a la primera magistratura del país. 

Ayer se vivió un primer y candente debate entre los 8 postulantes a La Moneda.

Fue Chilevisión el canal que logró unir a todos los aspirantes a Presidente de Chile en un encuentro marcado por la discusión de diversos temas de agenda y algunos duelos entre candidatos.

Según Panel Ciudadano UDD, Harold Mayne-Nicholls, fue el que más aprovechó la instancia. Esto porque frente a la consulta de qué candidato le sorprendió más, el independiente obtuvo un 21% de las preferencias, seguido por Johannes Kaiser , Franco Parisi y Jeannette Jara con 16%.

En tanto, en la vereda contraria, ante la pregunta de quién sorprendió para mal, la militante comunista se quedó en el primer lugar con un 32%, seguida por José Antonio Kast con un 20% y Kaiser con un 12%.

Es más, frente a la consulta de cuál era la impresión de la ciudadanía tras el debate, un 35% dijo que era mejor o mucho mejor respecto a Kast; mientras que un 48% señaló, respecto de Jara, que era peor o mucho peor.

