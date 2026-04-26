Jeannette Jara destaca reducción a 42 horas “aunque a la ultraderecha no le guste que las personas tengan derechos”

Este domingo comenzó a regir la nueva reducción de la jornada laboral, en el marco de la implementación de la Ley 21.561, que ahora rebaja el límite semanal de 44 a 42 horas.

En ese contexto, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, se refirió a la medida a través de sus redes sociales.

“¡Hoy 26 de abril se rebajan a 42 las horas laborales! Y aunque a la ultraderecha no le guste que las personas tengan derechos que las protejan, no podemos permitir retrocesos”, escribió en su cuenta de X.

“Seguimos firmes, camino a las 40 horas”, agregó.

La entrada en vigencia de esta etapa forma parte de un proceso gradual que busca alcanzar una jornada de 40 horas semanales, manteniendo las remuneraciones.

Hoy 26 de abril se rebajan a 42 las horas laborales! Y aunque a la ultra derecha no le guste q las personas tengan derechos que las protejan, no podemos permitir retrocesos. Seguimos firmes, camino a las #40Horas. — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) April 26, 2026

¿Cuándo es la próxima reducción?