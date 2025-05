Jeannette Jara apunta contra Carolina Tohá tras revelar relación con Mario Marcel: “Yo lo habría dicho en otro momento”

La candidata del Partido Comunista admitió que se sintió "incómoda" dado que a los pocos días incluso su propia pareja apraeció "en la portada de un diario".

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, se refirió a la competencia en el oficialismo en medio de la carrera por llegar a La Moneda.

En conversación con La Tercera, la exministra del Trabajo durante el Gobierno de Boric fue consultada por una de sus competidoras en la primaria del oficialismo, Carolina Tohá (PPD), y las críticas que ha enfrentado tras dar a conocer públicamente su relación con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Al respecto, Jara señaló que “me alegro por ellos, pero sí me incomoda un poco. No el tema de ellos, sino que me incomoda que esto pone en una posición a quienes somos candidatos“.

En esa misma línea, aseguró que “yo no tengo problema en compartir algunos elementos que la ciudadanía debe conocer. Pero me incomoda porque me imaginaba un poquito lo que ya venía, y a los pocos días mi pareja estaba en la portada de un diario“.

“Sabía más o menos las consecuencias de esto, y no fue una decisión mía, ni de él. Y bueno, cuando otras personas deciden, y esto tiene efecto en los demás, a mí me provocó incomodidad, sinceramente”, acotó.

Además, Jara señaló que “a lo mejor si mi pareja hubiese sido ministro, yo lo habría dicho en otro momento, con mayor anterioridad, yo actúo de esa forma”.

“El tema es de ellos y ellos verán el minuto en el que lo dicen, la forma en que lo dicen, las circunstancias en las que lo dicen”, sentenció la abanderada comunista.