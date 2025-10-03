Jeannette Jara confirma que impulsará la tramitación del proyecto de aborto libre si llega a La Moneda

La candidata presidencial del oficialismo señaló que, de no resolverse en la actual administración, continuará con la tramitación del proyecto que permite la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, aunque reconoció diferencias con la Democracia Cristiana.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), confirmó que en un eventual gobierno continuará con la tramitación del proyecto de ley que busca legalizar el aborto libre hasta las 14 semanas, actualmente en discusión en el Congreso.

En entrevista con 24 Horas, la exministra de Estado declaró que está de acuerdo con la iniciativa y que “lo que he resuelto es presentar en mi complemento de programa que en Chile este debate se pueda dar de forma democrática y así lo voy a impulsar”.

Jara reconoció que existen diferencias en la coalición: “Sé que al menos uno de los partidos va a tener reserva sobre este tema, la Democracia Cristiana, y yo evidentemente voy a respetar su opinión, porque de eso se trata la democracia”.

Respecto al debate parlamentario, la candidata oficialista afirmó que si la iniciativa no se resuelve en la actual administración, su eventual gobierno la retomará: “Nosotros vamos a continuar con su tramitación, si es que no se alcanza a resolver ahora, que sería lo ideal”. Además, subrayó que para proyectos de esta relevancia “se tienen que usar las herramientas que el propio reglamento de la Cámara y el Senado dan, y una de ellas es la urgencia”.

Cabe recordar que en agosto pasado, Jara había señalado que el aborto libre no estaría en su programa debido a las diferencias con la DC: “En temas valóricos, entendemos que hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que es un tema que en este programa no se va a abordar”, declaró entonces.