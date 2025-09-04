“Jeannette, aquí estamos, ven por mí”: La irónica respuesta de Kast tras reportaje sobre red de bots

"Saludemos a Francisco Vidal, el bot número 1 de Chile", complementó el republicano.

José Antonio Kast volvió a referirse al reportaje de Chilevisión que reveló una presunta red de bots de desinformación en redes sociales contra las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

En la indagatoria periodística se señaló a dos personas –Ricardo Inaiman Barrios y Patricio Góngora- que estarían detrás de algunas de las cuentas bots que se coordinaban para atacar a las candidatas. En ese sentido, la candidata Jara emplazó este jueves a Kast a dar explicaciones por el tema, ante lo cual el exdiputado negó vínculo alguno con la denuncia.

La polémica por el presunto uso de bots en redes sociales reflotó luego de que hace algunas semanas Evelyn Matthei acusara al sector del republicano de realizar ataques en su contra.

Frente a este tema Kast kast tuvo una irónica respuesta: “Todos somos bots, no”, señaló entre risas. Y agregó: “Háganle así (gesto de saludo), Jeannette, aquí estamos, ven por mí”.

