A través de una carta, un grupo de figuras de la ex Concertación invitó a votar Rechazo en el plebiscito de salida obligatorio. “Sin arrogarnos ningún tipo de representatividad especial ni en nombre de ningún colectivo específico, y sólo como ciudadanos comprometidos con la necesidad de una nueva Constitución -pero no de cualquier Constitución- invitamos a votar Rechazo este próximo 4 de septiembre“, indican en la misiva.

Entre los firmantes se encuentra el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco; la gestora cultural e impulsora de la campaña Marca AC, Javiera Parada; el ex convencional constituyente Felipe Harboe; el ex presidente de Codelco y militante del PS, Óscar Landerretche; el ex director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky; la historiadora de la UC, Sol Serrano; entre otros.

Según ellos, “desde su inicio la Convención optó por un tono adversarial y excluyente, donde ha sido más importante subrayar las causas identitarias y la reivindicación de dolores pasados que la construcción de un horizonte nacional compartido (…) Se reedita el error de Jaime Guzmán: convertir la herramienta constitucional en un arma de un sector contra otro, aunque esta vez con el signo ideológico opuesto”.

Asimismo, señalan que “en sistema político, la propuesta no es un avance respecto de lo que tenemos. La combinación de un Ejecutivo debilitado, un Congreso de los Diputados y Diputadas muy poderoso, y una Cámara de las Regiones (que reemplaza al Senado) con facultades muy menguadas, en el marco de una fragmentación política galopante, anticipa un sistema más propenso al conflicto que a la colaboración, y eventualmente también a la captura por sobre los contrapesos”.

Finalmente, los firmantes creen que si gana el Rechazo se debiese continuar con el proceso constituyente, porque “la Constitución de 1980 murió políticamente en el plebiscito de 2020“.

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, Parada aseguró que “estoy convencida de que Chile se merece una Constitución que no excluya a ningún sector“.

Comprometida como siempre con una nueva buena Constitución, en el próximo plebiscito del 4 de septiembre votaré Rechazo. Estoy convencida que Chile se merece una Constitución que no excluya a ningún sector. #UnaQueNosUna. Aquí la carta que hoy compartimos https://t.co/yYLfjXDbR2 pic.twitter.com/fRfKUUp1qX — javiera parada (@javiparada) July 5, 2022

En tanto, mediante su portal web, Landerretche expuso que “una de las características más salientes del texto propuesto es que introduce un conjunto de principios constitucionales novedosos e interesantes, pero que pueden ser interpretados en diversas formas (…) esto no sería tan problemático si el sistema político estuviese bien diseñado“.

Finalmente, alude a que “esta propuesta constitucional tiene el riesgo de invocar una crisis política futura de una magnitud muy superior a lo que hemos vivido. Y es por eso que creo preferible reiniciar el proceso constituyente“.