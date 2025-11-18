“Jara seguirá gastando plata y Kast recortará apoyos sociales”: Parisi evita dar apoyo para segunda vuelta y dice que “ambos gobiernos serán malos”

El excandidato presidencial además aseguró que "lo que se viene ahora, independiente que sea Jara o Kast, va a ser muy difícil".

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a la segunda vuelta presidencial, luego de quedar en tercer lugar en la carrera presidencial el pasado domingo 16 de noviembre.

En conversación con Radio Biobío, el líder del PDG cuestionó el escenario que enfrentará a José Antonio Kast (Republicanos) con Jeannette Jara (Partido Comunista).

Al respecto, sostuvo que “ahora de nuevo estamos en una encrucijada entre elegir entre facho y comunacho. Y es malo para Chile“.

También descartó que sea una segunda vuelta fácil para Kast, dado que “hay mucho en el grupo de Kaiser hay muchos Kast-hater que nunca van a votar (…) Además, saben que si gana Kast va a opacar a Kaiser para el 2029, por lo tanto, van a decir ‘tenemos candidato joven, lo podemos esperar’. Y mi votante está muy molesto con lo que pasó”.

“Al grupo de Kaiser le conviene que gane Jara (…) La estrategia óptima para Kaiser es que gane Jara para seguir siendo oposición, y va a radicalizar mucho más su discurso y va a continuar con esta senda que era alcista”, añadió.

Junto con descartar que se sume a un futuro gobierno como ministro, aseguró que “lo que se viene ahora, independiente que sea Jara o Kast va a ser muy difícil“.

“Los dos van a ser malos gobiernos. En el caso de Jara, van a seguir gastando plata como loco, yo creo que le van a echar mano a los bancos. En el caso de Kast claramente va a cortar apoyos sociales. Yo veo bien complicados los próximos gobiernos, no tienen la llave y no, no tienen la visión de cómo poder seguir”, acotó.