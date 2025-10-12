Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta, pero sería superada por Kast, Matthei y Parisi en el balotaje

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
La última medición muestra que Jeannette Jara sigue liderando en primera vuelta, pero con un escenario adverso en una eventual segunda vuelta.
La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la segunda semana de la segunda semana de octubre, muestra que Jeannette Jara se mantiene líder de la primera vuelta con 28% (+1pto), , seguida por José Antonio Kast con 23% y Evelyn Matthei con 14%.
Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1pto).
En segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 11pts (47% vs 36%), mientras Matthei la derrotaría por 12pts (46% vs 34%). Además, Kast vencería a Matthei por 8pts (38% vs 30%). Parisi se impondría a Jara por 4pts (40% vs 36%) y Kaiser empataría con ella (39% vs 39%).
