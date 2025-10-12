País cadem-plaza pública

Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta, pero sería superada por Kast, Matthei y Parisi en el balotaje

Por CNN Chile

12.10.2025 / 20:56

{alt}

La última medición muestra que Jeannette Jara sigue liderando en primera vuelta, pero con un escenario adverso en una eventual segunda vuelta.

La nueva edición de la encuesta  Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la segunda semana de la segunda semana de octubre, muestra que Jeannette Jara se mantiene líder de la primera vuelta con 28% (+1pto), , seguida por José Antonio Kast con 23% y Evelyn Matthei con 14%.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1pto). 

El escenario en segunda vuelta

En segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 11pts (47% vs 36%), mientras Matthei la derrotaría por 12pts (46% vs 34%). Además, Kast vencería a Matthei por 8pts (38% vs 30%). Parisi se impondría a Jara por 4pts (40% vs 36%) y Kaiser empataría con ella (39% vs 39%).

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Cadem: Jara se mantiene líder de la primera vuelta, pero sería superada por Kast, Matthei y Parisi en el balotaje
Landerretche y el "peligro" de Kast: "Mala señal internacional", no es "demasiado competente" y tiene "posturas extremas"
Influyentes, capítulo 74: Lucía Dammert y Óscar Landerretche
Dammert habla del "espejismo" de Bukele: "Para nuestros países es una mala receta"
Denuncian que jauría de perros dogos argentinos atacan a mascotas en Hualpén: Una de ellas perdió su cola
Colo Colo femenino imparable: Clasifica a la semifinal de la Copa Libertadores y se acerca a un récord mundial