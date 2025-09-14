“Era más aconsejable que se dedicara a su defensa”: Jara se distancia del PC tras exclusión de Jadue

La candidata presidencial llamó a respetar la resolución que excluyó a Daniel Jadue del padrón electoral y reiteró que “era más aconsejable que se dedicara a su defensa”. El PC acusó vulneración de derechos humanos y cuestionó al tribunal.

La abanderada presidencial Jeannette Jara tomó distancia de la postura del Partido Comunista tras la exclusión de Daniel Jadue del padrón electoral. La candidata afirmó que corresponde respetar la decisión del Tricel y respaldó el fallo.

Jara reiteró una posición que ya había expresado con anterioridad: “era más aconsejable que se dedicara a su defensa”. La frase reapareció este domingo y coincide con declaraciones previas registradas durante la campaña.

La resolución del Tricel dejó a Jadue fuera de la competencia parlamentaria del 16 de noviembre y lo excluyó del padrón del Distrito 9, que incluye Recoleta. El fallo se conoció el viernes, en votación dividida.

El PC difundió una declaración donde acusó vulneración de derechos humanos, planteó que la determinación se basa en un “acto administrativo” y señaló la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana. También calificó al Tricel como un organismo “altamente cuestionado por su sesgo político”.

Las palabras de Jara se conocieron a su llegada al Tedeum Evangélico, instancia en la que evitó profundizar en la controversia y subrayó el respeto a las instituciones.