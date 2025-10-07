Jara acusa a Kast de impulsar “polémica falsa” por Banco Central “para desviar la explicación que el país le sigue pidiendo”

La candidata de centroizquierda afirmó que estas críticas tienen que ver con que el abanderado republicano "no se ha hecho cargo" de cómo reduciría los 6 mil millones de dólares que pretende recortar del gasto público.

La candidata presidencial Jeannette Jara fue foco de críticas luego afirmar que le parecía “curioso” el detalle del último informe del Banco Central sobre los factores que influirían en el desempleo, entre los que suman reformas sociales como la baja a 40 horas semanales -aún aplicada parcialmente- y el aumento del salario mínimo.

“Lo encuentro curioso (…) Así tal cual, curioso, porque nunca lo habían hecho, lo hacen a dos meses de una elección y me llama la atención”, dijo la abanderada oficialista.

Esto le valió cuestionamientos por parte de quienes la siguen de cerca en las principales encuestas: José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Mientras la exalcaldesa de Providencia acusaba que “es una pena que a ella no le gusten las conclusiones”, la carta del Partido Republicano espetó que con estas declaraciones la exministra del Trabajo trata “de esquivar su responsabilidad del desempleo”.

“Polémica falsa de Kast”

Durante la jornada la candidata de la centroizquierda ahondó en lo que habían sido sus declaraciones, afirmando que no existe una polémica y que más bien es un intento de Kast para evitar el debate bajo el que ha sido criticado, relacionado al recorte fiscal que pretende llevar a cabo.

“En torno al Banco Central tengo muy claro que es un organismo autónomo.Creo que esta es más bien una polémica falsa impulsada por el candidato Kast para desviar la explicación que el país le sigue pidiendo respecto de cómo va a reducir los seis mil millones de dólares en gasto público, de la cual él no se ha hecho cargo hasta ahora. Pasan y pasan los días y ahora busca excusas para tratar de distraer con polémicas”, contestó Jara.

Respecto a qué encontraba “curioso”, añadió que esto es porque bajo su criterio el mercado laboral no era parte del mandato constitucional del Banco Central.