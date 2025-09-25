Jara niega giro político tras críticas por Cuba y victoria en primarias: “Yo siempre he sido igual”

La candidata presidencial de Unidad por Chile aseguró que su militancia comunista sigue intacta y que hoy representa a un sector político más amplio.

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, descartó haberse “descomunizado” tras ganar la primaria oficialista, luego de las críticas que surgieron a raíz de su cambio de postura sobre Cuba.

Antes de la elección había señalado que la isla tenía “un sistema democrático distinto al nuestro”, pero esta semana afirmó que “claramente no es una democracia”.

En el matinal Buenos Días a Todos de TVN, Jara sostuvo que su militancia en el Partido Comunista sigue firme. “Yo soy militante del Partido Comunista porque me carga la injusticia social, porque creo que la gente no puede seguir viviendo en condiciones precarias”, explicó.

Consultada sobre si se ha alejado de su partido para generar confianza, enfatizó: “Yo siempre he sido igual. Toda la vida he militado en el Partido Comunista, y hoy me toca asumir una responsabilidad distinta que es representar a un sector más amplio políticamente, que son nueve partidos, muchos de ellos socialdemócratas”.

La candidata agregó que su foco no está en marcar diferencias dentro de la coalición, sino en “darle solución a los problemas de la gente”.

Distancia con el Gobierno

En la misma entrevista, Jara diferenció su propuesta de la gestión del Presidente Gabriel Boric. “De partida voy a tomar el tema de la seguridad pública prioritario desde el día uno”, aseguró.

Además, destacó que tanto ella como su equipo cuentan con mayor experiencia en la administración del Estado: “No basta con levantar las banderas propias, aquí se trata de conquistar corazones y conciencias de quienes piensan distinto”.