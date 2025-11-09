Jara dice que acusación constitucional contra ministro Ulloa “no es un trámite más” y llama a los senadores a “cumplir con su deber”

Agregó que "el combate a la corrupción exige coherencia, transparencia y compromiso. Este lunes el Senado tiene la oportunidad de demostrar que en nuestro país no hay espacio para la impunidad, sin importar el cargo ni el color político".

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara se pronunció públicamente respecto de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Antonio Ulloa.

La acción fue presentada hace algunas semanas por parte de diputados oficialistas, debido al rol del magistrado en el Caso Audios. Y tras ser aprobada en la Cámara Baja, ahora debe ser vista por los senadores.

Al respecto, afirmó que la acusación contra el ministro Ulloa “no es un trámite más: es un caso grave de corrupción en el Poder Judicial, que pone a prueba la confianza en nuestras instituciones y la voluntad real de erradicar estas prácticas”.

Y cerró haciendo un llamado a los senadores “a cumplir con su deber. La ciudadanía espera claridad y firmeza. Chile merece un Estado transparente, honesto y a la altura del desafío que tenemos frente a nosotros”.