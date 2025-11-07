País elecciones presidenciales

Jara cierra campaña en Concepción con críticas a Kast y Kaiser: “Ponen en peligro el financiamiento de la PGU y las pensiones”

Por CNN Chile

07.11.2025 / 21:17



Desde el frontis de la Catedral de Concepción, en la Región de Biobío, la candidata oficialista llamó a rechazar los “discursos de odio” y a defender los avances sociales frente a los comicios del 16 de noviembre.

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, cerró su campaña este viernes en Concepción, Región del Biobío, con un llamado a frenar, lo que calificó como “discursos de odio” y promesas vacías de sus rivales.

Frente a un centenar de adherentes reunidos en el frontis de la Catedral penquista, Jara se mostró confiada en sus opciones para los comicios del 16 de noviembre.

“Estoy lista, preparada para ser Presidenta de Chile. Queremos impedir que los discursos de odio, promesas vacías, sean las que se impongan”, enfatizó.

En su discurso, la candidata criticó de manera directa a José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (PNL), a quienes responsabilizó de poner en riesgo derechos sociales fundamentales.

“Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro permanente el financiamiento de la PGU y las pensiones en nuestro país”, sostuvo.

Jara también instó a la ciudadanía a no dejarse llevar por el miedo.

“Que todos juntos le digamos que no a quienes utilizan el legítimo miedo de las familias chilenas como armas de actuar para conseguir votos. Ese miedo que exacerban, ese descontrol, ese discurso de odio es lo que nosotros rechazamos”, dijo.

En su mensaje final, la candidata enfatizó la importancia de preservar los avances sociales y seguir construyendo un país con futuro y oportunidades.

