Jara admite error por propuesta de nacionalización del cobre: “En el programa hubo un error y eso se va a corregir”

La candidata presidencial del oficialismo además aseguró que "aquí no hay que pasarse de listos, digamos, porque aquí los únicos que han usado la mentira como herramienta política son precisamente la gente ligada a Republicanos".

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), se refirió a las críticas que ha enfrentado en los últimos días por una propuesta en su programa de gobierno respecto a la nacionalización del cobre.

Quien la cuestionó fue el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien hizo una interpelación pública en su contra en un debate.

Posteriormente, fue la propia Jara la que señaló que “aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre: eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta también”.

Jara admite error por nacionalización del cobre

Finalmente este jueves, luego que se diera a conocer que la propuesta sí estaba en la página 5 de su programa de Gobierno, la abanderada oficialista admitió un error en el texto.

“Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre, fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú”, señalaba su programa presidencial.

En conversación con Radio Festival, Jara señaló que “yo tiendo a no aceptar de personas que han usado la mentira como parte de la campaña de desinformación contra la candidata Matthei -gente asociada a Kast- incluso la mentira como herramienta contra el Presidente de la República, gente asociada a Kast, ese tipo de comentarios”.

En esa misma línea, aseguró: “Pero sí tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir. Nosotros no tenemos, yo creo, problema en eso, por el contrario, estamos construyendo un programa entre todas y todos“.

“Pero aquí no hay que pasarse de listos, digamos, porque aquí los únicos que han usado la mentira como herramienta política son precisamente la gente ligada a Republicanos y es muy lamentable para el país”, advirtió ella.

Finalmente, recalcó que “hoy día me sorprendo donde dicen que no fui al foro porque anoche habría cometido este error -que lo reconozco- pero no tiene nada que ver y de hecho, es más, me sorprende mucho porque eso tiene pruebas concretas de que si se realizaron las gestiones a principios de semana. Entonces, eso es usar la mentira como herramienta política y yo para eso no estoy disponible, como le he dicho, y si cometo un error, de frente nomás, porque hay que saber reconocer las cosas“.