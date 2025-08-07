“Nacionalización del cobre” enreda a Jeannette Jara: Candidata aseguró que no era verdad, pero propuesta está en su programa de primarias

La abanderada oficialista aseguró que "jamás se tocó" la nacionalización del cobre, pero la propuesta aparece en la página 5 de su programa presentado antes de las primarias.

“Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre: eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta también”.

De esta forma, Jeannette Jara (PC) se refirió a un emplazamiento sobre su propuesta de nacionalizar el cobre. Posteriormente, añadió que “si no lo salgo a aclarar, luego quedan instalados como verdades y no son tales. Esa es la forma en que se ejercen algunos liderazgos”.

Más allá de las palabras de la candidata presidencial del oficialismo, lo cierto es que su programa de gobierno de la primaria sí contenía dicha alusión.

En el documento de siete páginas -que fue subido a la página del Servicio Electoral (Servel)- Jara se detallaron todas las denominadas como “medidas prioritarias”.

En la número 10, ubicada en la página 5 del documento, se indicó: “Un nuevo pacto con la naturaleza. Lideraremos una transformación ambiental profunda, cerrando progresivamente las termoeléctricas a carbón, expandiendo las energías renovables públicas y priorizando el consumo humano del agua. Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre, fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú“.

La otra frase de su programa que incomodó a Jara

Esta no es la primera frase de su programa que complica a la candidata oficialista. Hace algunos días, se le consultó sobre la referencia a un desarrollo económico “guiado por la demanda interna”.

Respecto a esa situación, aseguró en un foro que la frase “me parece desafortunada. Por eso, quien la formuló ya no forma parte de este comando”.