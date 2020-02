El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, realizó un balance del rol que ha cumplido el gobierno de Sebastián Piñera desde el 18 de octubre a la fecha.

En entrevista con La Tercera, el edil afirmó que el Ejecutivo junto a Fuerzas Armadas y Carabineros “están perdiendo la legitimidad del uso de la fuerza que le hemos entregado democráticamente”.

“Hay violación a los derechos humanos, hay ocultamiento de información, hay obstrucción a la justicia, porque se especializaron en montajes, porque han hecho todo lo que en una democracia no es aceptable“, aseveró.

Lee también: Karla Rubilar: “Reconocemos que el manejo de Carabineros en Derechos Humanos ha sido una debilidad”

Jadue recalca que condenan la violencia “pero también diciendo que el pueblo tiene todo el derecho a defenderse de fuerzas de orden y seguridad que ha perdido toda legitimidad para el uso monopólico de la violencia”.

Respecto a lo que podría pasar en el país desde marzo, el alcalde señala que “Chile sigue con mucha esperanza de ver que a partir de marzo se empiecen a materializar los cambios que hemos estado esperando por más de 30 años”.

Asimismo se refirió al plebiscito del próximo 26 de abril, donde espera que “gane el ‘apruebo’ y la convención constitucional con una altísima votación”.

Críticas al Frente Amplio

El militante del Partido Comunista también fue consultado por “la nueva generación de políticos como Boric y Jackson”, opinando que “nos llenó de esperanza en un minuto y se fue diluyendo con su accionar político errático, sin una línea clara, sin un proyecto país claro”.

“FA era una buena promesa, pero no respondieron y por lo mismo han tenido que sufrir una respuesta de la ciudadanía, que yo no valoro y no valido, porque no me gustan las funas de ningún color político“, enfatizó.

Lee también: FF.AA: Revelan nuevas Reglas del Uso de la Fuerza para los estados de excepción

Hogar de menores municipal

En la misma entrevista, Jadue anunció que desde marzo Recoleta contará con un hogar de menores municipal; iniciativa que -afirmó- ofrecerá “un nivel de prestaciones y protección que no se había visto antes”.

El jefe comunal recordó que esta iniciativa la planteó hace dos años, y contó que “ya está listo el convenio con el Sename” para empezar a operar.

“Hemos llegado a la conclusión de que ningún hogar privado puede ofrecer a los niños, por más plata que le pasen, lo que una municipalidad les puede ofrecer. Por lo tanto, estamos proponiendo que el Sename sea municipalizado, que todas las comunas cuenten con hogares municipales para tener a nuestros niños bajo protección”, explicó.