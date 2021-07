El candidato del PC a la primaria presidencial de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, cuestionó el rol de Sebastián Sichel (candidato independiente en la primaria de Chile Vamos) al mando de BancoEstado, específicamente por su falta de apoyo a las Pymes. “Hay un candidato en el otro bloque que fue presidente de BancoEstado y que durante todo el tiempo que fue presidente del banco las pymes no tuvieron un tratamiento como el que Chile espera del banco, que debiese ser el banco de las pymes y que no debieran bancarizar, a través de la banca privada, los apoyos a las pymes, porque terminan sosteniendo y creando utilidades a la banca”, sostuvo en el debate por las primarias presidenciales organizado por los canales de Anatel. Junto a esto, el ex alcalde de Recoleta agregó que su programa busca “impedir que (las pymes) mueran cuando sean viables, pero nadie puede seguir defendiendo que se paguen sueldos de hambre nunca más”.