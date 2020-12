El diputado Giorgio Jackson (RD) se refirió al proceso que vive tanto su partido, tras la salida de sus pares Natalia Castillo y Pablo Vidal, el éxodo del Partido Liberal del Frente Amplio y de las intenciones de generar una oposición unida ante la fragmentación de listas para las elecciones.

“Se ha instalado una falsa disyuntiva”, sostuvo el legislador a La Tercera, instancia en la que detalló que “eso de que si estás con la unidad de la oposición o el PC no es cierto”.

En tanto que sobre la renuncia al partido de dos de sus diputados, Jackson declaró que “es un momento complicado, pero no creo que terminal, como lo han querido mostrar algunas personas”.

“La salida tanto del Partido Liberal, de Pablo y Natalia, es que de alguna manera sellan mediáticamente la imposibilidad de que haya unidad. Y eso es bien frustrante, porque durante los últimos meses habíamos hecho esfuerzos para tratar de romper esa inercia”

“Falsa disyuntiva”

“Si el PS le sigue la corriente a la DC, que es un poco lo que está pasando hasta ahora, a nosotros nos toca tomar una decisión, y es una decisión subóptima, sin duda no es la óptima, y que no es lo que como partido hubiésemos querido hacer, pero hay que tomar opciones”.

Con esas palabras Jackson reflexionó sobre el panorama actual de las alianzas en la oposición y subrayó que, a su juicio, no es excluyente aún la posibilidad de generar un bloque unido: “cómo pueden ser tantas las diferencias que tengan si formaron un gobierno hace menos de cuatro años“, indicó en relación a la Nueva Mayoría, que reunió del PC a la DC bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Sin embargo, indicó que “puestos en esa disyuntiva, es más natural una alianza más parecida a la del 2017 -a cuando emergemos como fuerza en contraposición a la Nueva Mayoría, sumando al PC que se salió de esa Nueva Mayoría- que irnos con la ex Concertación. Si me preguntas si va a ser más exitosa, creo que va a depender”.

“Si hubiera dos botones, el de la unidad y el del PC, apretaríamos el primero, pero no están esos dos botones”, añadió.

En la misma línea, descartó que “lo que no es cierto de lo que se ha dicho, creo, es que esto sería estar arrinconados, porque bajo cualquier examen que se le pueda hacer, es una alianza más amplia de la que ofrecimos el 2017″.

Es por lo anterior que sinceró que “no estamos en el escenario más catastrófico, estamos en el subóptimo, no en el mejor, en el segundo mejor probablemente, pero va decantando hacia allá”.

Finalmente, consultado por si mantiene el plan de estudiar en Londres el 2022, Jackson adelantó que “me atrae mucho la idea de hacer eso, pero no me desprendo de la idea de lo público, de repente salgo y me preparo mejor para cualquier desafío que tenga. Pero todavía no tengo idea si voy a poder hacer eso”.

Respuesta de Harboe

A raíz de las palabras del diputado RD, el senador Felipe Harboe (PPD) compartió su opinión al respecto en su cuenta de Twitter.

En la red social, el parlamentario de Unidad Constituyente escribió simplemente “que les vaya regio”.