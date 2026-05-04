Luis Hermosilla es reformalizado por delitos tributarios: SII acusa perjuicio fiscal superior a $500 millones

Durante este lunes, Luis Hermosilla fue reformalizado por una querella que impuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra por delitos tributarios de carácter reiterado.

Según explicó el organismo fiscalizador, el presunto delito se cometió en las declaraciones de renta del abogado correspondientes a los años 2018 y 2019, en las que se presentaron diferencias entre el monto declarado y sus ingresos en el banco, que generó un perjuicio fiscal de $551 millones.

Para la defensa de Hermosilla, la querella del SII “es un grave error”, ya que considera todos los ingresos como renta.

“No necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo he asumido. Hay una serie de circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen y, en consecuencia, es uno de los temas que me tiene más tranquilo y que tiene menor relevancia, tanto como que ni siquiera se produjo una conversación sobre cautelares”, comentó a La Tercera.

El tribunal decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y fijó un plazo de 60 días para investigar el hecho.

Las diferencias que el SII detectó entre los ingresos bancarios y las declaraciones de renta de Hermosilla

En la querella, el SII detalló que en 2018 el penalista realizó una declaración de renta de $211 millones, pero en sus ingresos bancarios se detectaron $417 millones.

La otra diferencia de información que se detectó fue en el año 2019, ya que declaró $306 millones y sus antecedentes bancarios registraron un monto de $532 millones.

A esto se le suman los cheques y depósitos a plazo al abogado durante esos años, que se cifraron en $547 millones.

Es por esto que el SII estimó un perjuicio fiscal de $551 millones, que, actualizados a 2026, sería por un total de $800 millones.

Actualmente, el abogado está siendo investigado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno en el Caso Audios.