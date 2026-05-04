“El Tren de Aragua sigue vigente y sigue activo”: La advertencia del fiscal Barros por el crimen organizado en Chile

En conversación con CNN Chile Radio, el fiscal coordinador de el equipo ECOH en la Región Metropolitana, Héctor Barros, se refirió al impacto del crimen organizado en el país.

Consultado sobre un posible vínculo entre los sujetos acusados del secuestro de un empresario en San Miguel con el Tren de Aragua, Barros señaló que es efectivo.

En esa misma línea, explicó que “nosotros siempre hemos dicho que el Tren de Aragua opera directamente con organizaciones, como por ejemplo tuvimos a los ‘Piratas de Aragua’ que estuvieron en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda”.

Además, detalló que estas organizaciones “también actúan a través de franquicias. Vale decir, se les da la posibilidad a otros grupos -que si bien no son pertenecientes al Tren de Aragua– pero se les autoriza para que puedan actuar y tributan al Tren de Aragua“.

“Y eso ocurre mucho por ejemplo en delitos contra la propiedad, en el robo con sorpresa con los ‘motochorros‘. Por dejar funcionar a una organización que no es del Tren de Aragua, le cobran tributo o un porcentaje”, añadió.

En este contexto, se le preguntó si es que el Tren de Aragua sigue plentamente activo en Chile, ante lo cual replicó: “El Tren de Aragua sigue vigente y sigue activo“.

A continuación, indicó que “uno de los grandes problemas que hemos tenido es que nosotros siempre hemos ido detrás de las organizaciones criminales. Y yo creo que eso ha sido un tremendo problema”.

“A nosotros nos tocó -en esta Reforma Procesal Penal- condenar a las organizaciones criminales en un inicio, con normas que estaban establecidas para los cuatreros. De eso estábamos hablando, donde no había tecnología”, acotó el persecutor.

Del mismo modo, indicó que “cuando le pedíamos a los legisladores actualizar la normativa, nos decían que no había crimen organizado en Chile. Le puedo decir que cuando se implementa la Reforma Procesal en Santiago en el 2005, nosotros teníamos una fiscalía que se llamaba ‘Antinarcóticos y crimen organizado’. Y mucha gente se reía del ‘Crimen organizado'”.

“Ahora recién, hace 3 años atrás, se nos vienen a modificar las normas que necesitábamos haberlas modificado hace por lo menos 15 años”, sentenció el fiscal Barros.

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