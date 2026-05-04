¡A sacar los paraguas! Esta es la cantidad de lluvia quer caería el miércoles en Santiago

Empiezan a bajar las temperaturas, las nubes comienzan a tapar el cielo y, con ello, llega el agua.

Para este miércoles se espera que llueva sobre la Región Metropolitana con una intensidad moderada.

Las precipitaciones deberían comenzar durante la tarde de dicha jornada. Pero la pregunta es: ¿Cuántos milímetros caerán sobre Santiago?

El sitio especializado AccuWeather proyecta unos 14.5 mm en 3 horas de lluvia.

En tanto, el sitio del NRK and The Norwegian Meteorological Institute adelanta también unos 14 milímetros. Siendo las 18.00 el momento de mayor intensidad.