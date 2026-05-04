Balance de tránsito tras fin de semana largo: 12 personas fallecidas y más de 400 siniestros viales

Carabineros entregó el balance de tránsito tras el fin de semana largo, tras el feriado por el Día del Trabajador del viernes 1 de mayo.

La institución indicó que durante el fin de semana largo hubo 412 siniestros de tránsito (80% fueron en zonas urbanas), los que dejaron un total de 12 personas fallecidas y 253 personas con distintas lesiones.

En total, se registró que 405.292 autos salieron desde la Región Metropolitana hacia otras zonas del país.

Asimismo, se realizaron 67.498 controles vehiculares y se aplicó un total de 13.525 exámenes de alcotest y narcotest.

Como parte de la labor de fiscalización, se llevaron a cabo 67.498 controles vehiculares y se aplicaron 13.525 exámenes para la detección de alcohol y drogas.

En dichos procedimientos se logró la detención de 233 personas a nivel nacional, principalmente por manejar en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas.

Además, se cursaron 3.263 infracciones, destacando el exceso de velocidad al conducir como la principal causa. Le siguen el no uso del cinturón de seguridad y la ausencia de sistemas de retención infantil.