Diputados UDI pedirán patrocinio de ministra Lincolao para proyecto que busca prohibir uso de redes sociales en menores de 16 años

La bancada de diputados UDI solicitará a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, patrocinar el proyecto que busca prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años.

Los parlamentarios, liderados por Cristóbal Martínez y Marco Antonio Sulantay, sostendrán un almuerzo con la autoridad, donde abordarán las distintas iniciativas que impulsarán desde la cartera y el Gobierno.

En ese contexto es que pedirán a Lincolao patrocinar y dar urgencia a la iniciativa que fue presentada en enero de este año y busca, como lo han hecho otros países, la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años.

Martínez y Sulantay presentaron el texto luego de que en diciembre de 2025 Australia se convirtiera en el primer país en aplicar una medida de este tipo.

Posteriormente, en enero, Francia se sumó a la misma restricción, la cual se comenzará a aplicar en septiembre y a menores de 15 años. Mientras que Indonesia informó en marzo que pondrá en práctica una restricción similar.

De esa manera, los gremialistas sostuvieron que “es muy importante que el Ejecutivo se haya mostrado a favor de impulsar un proyecto que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en Chile”.

“Actualmente, existen antecedentes más que suficientes que demuestran que el uso excesivo y descontrolado de estas plataformas está directamente relacionado con un aumento de la ansiedad, con episodios de depresión y otro tipo de trastornos”, añadieron.

Asimismo, explicaron que la propuesta es una prohibición total para los menores de 14 años y que los menores de 16 puedan acceder a redes sociales solo si tienen autorización legal de sus padres o tutores.

Lo que se pretende no es “demonizar” las redes sociales, sino “abordar con seriedad y responsabilidad la profunda crisis de salud mental que afecta a muchos menores de edad, en gran medida por el uso de estas plataformas. Y somos nosotros los adultos —y en particular el Estado— quienes debemos hacernos cargo de esta compleja realidad y actuar a tiempo”.