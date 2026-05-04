Armada emite aviso por marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica y Juan Fernández: ¿Cuándo serán?

La Armada de Chile informó sobre un aviso de marejadas en el golfo de Penas hasta Arica y el archipiélago de Juan Fernández.

Se proyecta que el fenómeno comenzará durante este miércoles 6 y se mantendrá hasta el domingo 10 de mayo, con mayor potencia en las horas de marea alta y de acuerdo a las condiciones de viento local.

“Debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del miércoles 6 de mayo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección”, detalló el jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca.

Y añadió que “se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 12:00 y 17:00 horas como marea primaria y entre las 00:00 y 05:00 horas como pleamar secundaria”.

“Estas marejadas corresponden al duodécimo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”, señaló el capitán.

La Autoridad Marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, además de “respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización”.