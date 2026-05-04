Formalizan a Joaquín Lavín León: Le imputan delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público

Este lunes a las 9:00 estaba programada la audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León.

El Ministerio Público le imputa al exparlamentario los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público en tres aristas.

Respecto al tráfico de influencias, es sobre un supuesto rol que Lavín habría tenido como “alcalde en las sombras” -según se ha denominado- debido a presuntas gestiones para despedir a funcionarios de distinto signo político de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú.

En cuanto al fraude al fisco, la Fiscalía acusa que habría financiado la creación de un software con fondos para asignaciones parlamentarias, en particular, para el pago de asesores.

Ese mismo programa, que habría tenido fines de carácter parlamentario, realmente habría sido usado como base de datos de vecinos de Maipú, entre otros, para fines electorales.

Asimismo, el Ministerio Público habla sobre la emisión de boletas ideológicamente falsas que fueron rendidas al Congreso respecto a servicios que habría prestado una imprenta. Sin embargo, estos fondos se habrían utilizado para fines personales y no para los que fueron reportados.