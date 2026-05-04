Al menos una persona murió tras atropello de auto a una multitud en la ciudad alemana de Leipzig, según la policía

(CNN) – Al menos una persona murió después de que un automóvil atropellara a varias personas en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, según informaron el lunes las autoridades locales.

Otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al hospital, mientras que otras 20 se vieron afectadas, según Axel Schuh, jefe del cuerpo de bomberos de Leipzig.

De acuerdo a Schuh, hay una importante presencia de servicios de emergencia en el lugar de los hechos.

Mientras tanto, la policía alemana informó que el conductor del auto ha sido arrestado y “ya no representa una amenaza”.

“Actualmente se está llevando a cabo un operativo policial en el centro de #Leipzig”, publicó la policía local en X. “Por favor, mantengan despejadas las rutas de emergencia y sigan las instrucciones del personal de emergencia presente en el lugar”.

El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, declaró que el móvil del presunto autor aún no está claro. “No hay peligro alguno”, afirmó.