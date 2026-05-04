Mercado advierte que el impacto de Medio Oriente aún no llega, una caída en el Imacec de abril y el PIB no alcanzaría el 2%

Este lunes el Banco Central dio a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a marzo, el cual cayó 0,1% respecto al mismo mes del año anterior, marcando un tercer mes a la baja después de enero y febrero con 0,5% y 0,3% respectivamente.

Esta baja del Imacec se suma a las cifras entregadas la semana pasada por el INE respecto a la tasa de desempleo, que subió hasta 8,9% y en las mujeres alcanzó un 10%. Ante esto, el mercado ajustó sus proyecciones de cara al movimiento de la economía nacional en lo que resta de año.

Coopeuch: Imacec de abril caerá y baja su proyección de crecimiento

Coopeuch, que estimó un Imacec de marzo de 0,5%, resaltó que las cifras publicadas hoy fueron una nueva sorpresa negativa para el mercado, con lo que ajustaron sus expectativas para el resto del año.

En concreto, para el Imacec de abril prevén una caída anual de 0,5%, lo que significaría cuatro meses consecutivos en terreno negativo: “Este panorama complejiza la respuesta de política monetaria frente al conflicto de Medio Oriente, en un contexto donde las expectativas de inflación de corto plazo han subido fuertemente durante las últimas semanas”.

Pensando en el crecimiento del PIB, que Coopeuch había previsto en un 2,2% para este año, este fue disminuido a un 1,9%.

Santander: Aún no llega el impacto del conflicto en Medio Oriente y ve difícil crecer un 2% Desde Santander destacaron que el resultado del Imacec marca un inicio de año más débil de lo anticipado, incidido por un deterioro en la oferta. Sin embargo, desde la entidad financiera aseguraron que estas cifras ocurren antes de que se materialicen los impactos del conflicto en Medio Oriente y el alza de costos. Con lo que la economía llega débil mientras el escenario externo empieza a complicarse, sin haber acumulado el impulso necesario para absorber esos shocks.

En ese marco, señalaron que alcanzar un crecimiento de 2% en 2026 se vuelve cada vez más desafiante, y que el próximo hito clave será el 18 de mayo, cuando el Banco Central publique las Cuentas Nacionales del primer trimestre, donde se espera ver un consumo privado que aún resiste, pero una inversión que comienza a perder dinamismo ante la reversión en las importaciones de maquinaria y equipos. J.P. Morgan: Prevé crecimiento del 2,1% y advierte de menor consumo J.P. Morgan afirma que los shocks del primer trimestre fueron en gran medida de oferta y de carácter transitorio, por lo que su normalización debería liberar crecimiento en los meses siguientes. A eso suma las reformas de desregulación propuestas por el gobierno como un factor que podría impulsar la actividad hacia fin de año. Sin embargo, reconocen que el traspaso del alza del petróleo directamente a los consumidores, tras la modificación al Mepco, ya está golpeando el ingreso disponible de los hogares y deteriorando la confianza, lo que podría limitar la resiliencia del consumo. El banco de inversión asigna un 40% de probabilidad a un escenario externo más adverso, en el que el ingreso real de los hogares sufriría un deterioro persistente, el ahorro precautorio aumentaría y la inversión se resentiría. Bajo ese escenario, la recuperación del segundo semestre quedaría comprometida. Con esto, su escenario base mantiene una proyección de crecimiento anual de 2,1%, apoyada en una apuesta fuerte a que el segundo semestre crecerá a tasas anualizadas en torno al 5,1%.