Dólar se dispara casi $15 y se ubica sobre los $910 tras ataques en el estrecho de Ormuz

El dólar cerró la sesión con una tendencia alcista este lunes, luego de que la incertidumbre se tomara los mercados tras el aumento de hostilidades en Medio Oriente con el intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz y los ataques en los Emiratos Árabes Unidos.

En concreto, la divisa norteamericana saltó $13 al finalizar la jornada y se ubicó en $912,7 el tipo de cambio, muy por encima de los $899 que cerró el viernes pasado.

Esta alza también estuvo marcada por la presión sobre el peso chileno por movimientos en materias primas como el cobre, la busqueda de refugio en el dólar por parte de los inversionistas y la caída del Imacec de marzo.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó: “El USD/CLP se dispara y supera los $914, avanzando cerca de $13 en la jornada, impulsado por un fuerte deterioro del escenario externo tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente”.

“En el plano internacional, el conflicto se intensifica luego de un ataque iraní con drones a infraestructura energética en Fujairah (EAU), junto con reportes de incidentes contra embarcaciones en el Golfo de Omán y advertencias de Irán a la marina estadounidense sobre el tránsito en el Estrecho de Ormuz. Además, EE.UU. mantiene su postura de no levantar el bloqueo naval sin un acuerdo que incluya el programa nuclear iraní, elevando el riesgo de un conflicto más prolongado”, afirmó.

“En este contexto, el Dollar Index sube 0,42% hasta los 98,55 puntos, mientras que el petróleo Brent repunta 5,9% hasta US$114 por barril, reflejando el riesgo de disrupciones en el suministro. En contraste, el cobre COMEX cae 2,5% hasta US$5,83 la libra, presionando al peso chileno”, agregó.

“A nivel local, un débil Imacec (-0,1% interanual) también agrega presión al tipo de cambio, consolidando un sesgo alcista para el USD/CLP en un entorno externo adverso”, concluyó.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Sebastián Moncada, explicó que la escalada del dólar viene por la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, lo que ha fortalecido al dólar frente a monedas emergentes: “Si las tensiones geopolíticas se mantienen sin escalada, el dólar debería corregir parte de la subida y estabilizarse en el rango $900-$910, devolviendo el exceso de hoy”.

“Ahora, si el conflicto en Medio Oriente escala o aparecen noticias negativas sobre el comercio global, el dólar podría consolidarse sobre los $910 e incluso testear los $920 en las próximas sesiones”, concluyó.