Conflicto en Medio Oriente: Ejércitos de Irán y Estados Unidos intercambian disparos y aumenta tensión en el estrecho de Ormuz

(CNN) – Este lunes, el ejército estadounidense “hizo explotar” seis pequeñas embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz.

Esto ocurrió después de que Irán lanzara “múltiples misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones” contra buques de la Armada estadounidense y contra buques mercantes que estaban siendo “protegidos” por el ejército estadounidense, según declaró a la prensa el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Bradley Cooper.

De acuerdo a Cooper, las embarcaciones iraníes fueron atacadas por helicópteros estadounidenses Apache y SH-60 Seahawk.

Un informe de los medios estatales iraníes refutó la afirmación estadounidense de haber hundido los barcos.

Cooper señaló que la Armada estadounidense no realiza ninguna “escolta” a los buques mercantes en el estrecho.

“Si escoltas un barco, es como un duelo individual. Creo que en este proceso contamos con un sistema defensivo mucho mejor, con múltiples capas que incluyen barcos, helicópteros, aeronaves, alerta temprana aerotransportada y guerra electrónica”, afirmó.

Y añadió: “Tenemos un paquete defensivo mucho más amplio que el que tendríamos si solo estuviéramos escoltando”.

Cooper aseveró que Estados Unidos había habilitado un paso “de un solo sentido” a través del estrecho, destinado a permitir que los buques comerciales que han estado “retenidos como rehenes” en el Golfo Pérsico durante semanas pudieran salir de la vía marítima, aunque no especificó cuántos barcos han utilizado hasta ahora el nuevo carril habilitado.

Mohammed Tawfeeq, de CNN, contribuyó a este informe.