El llamado de Arturo Squella al jefe del Segundo Piso de Kast: “Quien concluya que es parte del problema debe dar un paso al costado”

Este lunes, durante el comité político ampliado, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó su preocupación por los problemas de coordinación que han existido con el Ejecutivo, específicamente en la relación con el Segundo Piso del Presidente José Antonio Kast.

En su intervención, el senador sostuvo —según consignó La Tercera— que existía un “problema de coordinación evidente” y que “queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada”.

En ese contexto, instó a revisar quiénes han cometido los errores para evitar que se repitan y agregó: “Yo llamaría al ‘Segundo Piso’ a que tomara las riendas de esas correcciones”.

Ante la controversia que generó el oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que recomendaba descontinuar una serie de programas, pidió esclarecer si la tarea de coordinación estará a cargo del ministro del Interior, Claudio Alvarado, o del jefe administrativo del Segundo Piso, Alejandro Irarrázabal.

Frente a esto, el ingeniero aclaró que no ha planteado que la coordinación interministerial recaiga en sus funciones. No obstante, Squella remarcó la importancia de una “reflexión” política respecto de evaluar quiénes son parte del problema o de la solución.

“Quien concluya que es parte del problema tiene que dar un paso al costado”, enfatizó.

Por su parte, la jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, complementó que la tarea de coordinación recae en el titular de Interior.

“Ahora, yo lo que espero es que los ministros de las otras carteras entiendan que tiene que existir una coordinación para que podamos avanzar”, dijo.

En tanto, el vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, comentó que “la ley es clara respecto de quién lleva adelante la coordinación política. No solamente la ley, sino que los hechos han sido particularmente claros, y espero que este debate, que era necesario, haya quedado zanjado y que, a partir de ahora, todo tipo de conversaciones se dé en el ámbito privado”.