Caso Alula Gold: Sernac inicia procedimiento para que empresa compense a familias que compraron leche de fórmula

El Sernac (Servicio Nacional del Consumidor) reveló que inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la compañía Sanulac Nutrición Chile.

Ello con el fin de que se compense a las familias que adquirieron las fórmulas infantiles del producto Alula Gold, debido a posibles problemas en el proceso de elaboración, lo que implica un eventual riesgo para la salud de los niños y niñas.

Cabe recordar que en enero pasado, la empresa, junto con el Ministerio de Salud (Minsal), emitieron una alerta de seguridad tras detectar un riesgo potencial de contaminación por la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, lo que podría implicar eventuales cuadros de intoxicación alimentaria.

Esta alerta involucró a 164.836 unidades de cuatro productos, las que fueron puestas en venta en 2025 y 2026: Alula Gold 1-0 a 6 meses (200 g, 400 g y 900 g), Alula Gold 2-6 a 12 meses (200 g y 900 g), Alula Gold 3-niños de corta edad (900 g) y Alula Gold Comfort 0 a 12 meses (200 g y 900 g).

A través del PVC, el Sernac busca que la empresa entregue una propuesta de compensación que beneficie a las familias que adquirieron estos productos, gestión que se realiza en paralelo al ofrecimiento de la compañía a las personas afectadas de cambiar el producto o pedir la devolución del dinero pagado por ellos.