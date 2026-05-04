Entra en vigencia acuerdo entre Bolivia y Chile para reconocer licencias de conducir: ¿De qué trata y cómo acceder al beneficio?

A través de un comunicado, el Gobierno informó este lunes que desde el jueves 30 de abril entró en vigencia el Acuerdo Bilateral sobre Licencias de Conducir firmado entre Chile y Bolivia.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno destacaron la iniciativa y señalaron que “este importante avance refleja el fortalecimiento del diálogo político-diplomático entre ambos países, impulsado a partir de recientes encuentros de alto nivel, que permiten avanzar en una agenda bilateral con resultados concretos orientados al beneficio de sus comunidades migrantes”.

Del mismo modo, recalcaron que “la implementación de este acuerdo representa un hito significativo en materia de integración, facilitación de la movilidad humana y modernización de los servicios consulares, contribuyendo a la dinamización del tránsito y las actividades económicas”.

Además, la Cancillería señaló que con esto se destaca “la voluntad política compartida” entre Chile y Bolivia de “profundizar la cooperación bilateral sobre la base del respeto mutuo, la confianza y la búsqueda de soluciones concretas a las necesidades de sus ciudadanos, en particular de quienes residen en el exterior”.

¿De qué trata el acuerdo?

El acuerdo admite el reconocimiento recíproco de las licencias de conducir chilenas en Bolivia , para poder usar el documento en el país vecino.

, para poder usar el documento en el país vecino. Esto permite realizar un canje directo para obtener una licencia de conducir en la otra nación, evitando así rendir nuevamente los exámenes teóricos y prácticos.

para obtener una licencia de conducir en la otra nación, evitando así rendir nuevamente los exámenes teóricos y prácticos. La Cancillería explicó que, en caso de turismo, los visitantes “podrán conducir con su licencia original por un plazo máximo de un año desde su ingreso al país”. Además, precisó que los conductores de buses o camiones internacionales “deben portar exclusivamente la licencia del país que emitió la placa patente“.

¿Cómo acceder al beneficio?

Para acceder al beneficio, los conductores con licencia chilena deben:

Enviar un correo solicitando el trámite a canje.licenciasbolivia@segip.gob.bo .

solicitando el trámite a canje.licenciasbolivia@segip.gob.bo Acercarse a cualquier oficina del SEGIP y realizar la homologación de la licencia de conducir.

y realizar la Presentar la cédula de identidad (o cédula de identidad de extranjero) emitida en Bolivia y la licencia de conducir emitida en Chile para su consulta a la Subtrans.

para su consulta a la Subtrans. Con una respuesta positiva de la Subtrans, se emitirá la licencia boliviana equivalente.