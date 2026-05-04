Licencias médicas: Contraloría advierte más de $12 mil millones sin cobrar en Servicio de Salud Tarapacá

La Contraloría (CGR) anunció la detección de graves deficiencias en materia de gestión financiera en el Servicio de Salud de Tarapacá.

El ente reveló que el servicio no gestionó el cobro de más de $12 mil millones asociados a 17.390 licencias médicas de sus funcionarios tramitadas entre enero de 2023 y marzo de 2025.

Tras una revisión se constataron deficiencias en la gestión y registro contable de los subsidios por incapacidad laboral. En concreto, el SST no registró oportunamente los montos aprobados por organismos como Compin o Isapres, dejando fuera de la contabilidad parte relevante de los recursos pendientes de cobro.

En la investigación el organismo contralor también encontró que, del total de subsidios recuperados, el 86% carece de un detalle claro de las licencias asociadas, detectando además una diferencia superior a $507 millones entre los registros contables y los auxiliares de cobranza del subsidio.

“A ello se suman inconsistencias en más de 18 mil folios de licencias médicas en el Sistema de Información de Recursos Humanos —informados por la SUSESO—, lo que dificulta el seguimiento de su tramitación y podría retrasar o impedir acciones de cobro”, agregaron desde Contraloría.

La CGR ordenó al servicio iniciar acciones de cobranza de la totalidad del monto en un plazo de 60 días, además de reforzar los controles internos, mejorar la contabilización de los subsidios por licencias, instruyendo también un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las “eventuales responsabilidades administrativas en la irregularidad”.