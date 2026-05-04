Experto analiza caída de aprobación de Kast: “El gobierno está teniendo problemas para cumplir con las expectativas y las promesas”

El director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, analizó la caída de la aprobación del presidente José Antonio Kast, a casi dos meses de su instalación en La Moneda.

Diversas encuestas han revelado una caída en la aprobación de la gestión de Kast y un aumento de la desaprobación que ronda el 50%. La encuesta más reciente de Pulso Ciudadano marcó un índice de desaprobación de 51,1%; por otro lado, la encuesta Criteria tuvo un resultado similar, con un promedio de 55,6% de desaprobación; y la encuesta Cadem mantuvo el 57%.

En conversación con Hoy es Noticia, el analista político señaló que esta caída en la aprobación del mandatario demuestra que “los números se están ajustando a lo que podríamos llamar un electorado más fiel o más duro de José Antonio Kast (…); esto que en algunos casos se demora un poco más, en este caso ha sido bastante rápido“.

De acuerdo con Feres, esto podría deberse a “varios factores que inciden” en que los votantes que le dieron en la segunda vuelta una oportunidad a Kast “han tomado distancia y han comenzado a ver con un poco más de ojo crítico la gestión“.

#HoyEsNoticiaCNN | Camilo Feres, director de estudios sociales y político de Azerta, por baja en las encuestas de Kast: “El votante blando, el que en la segunda vuelta creyó en Kast, se alejó rápidamente” @matiburgos

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Uno de ellos son “los shocks políticos, propiamente tales, como cuando la expectativa que se había generado inicialmente de un gobierno que llegaba a cambiarlo todo y a mejorarlo todo, choca con la dura realidad, que siempre es tan difícil y rígida”, explicó.

A esto sesuma el “ajuste en lo que había sido el último diseño de comunicaciones o diseño político del Gobierno, que fue más bien convergente”. “Este discurso del presidente cuando gana, que era tan convocante, tan amplio, y que, una vez que asume, se convierte nuevamente en un discurso más bien crítico, muy amparado en esta idea de la crisis permanente y, además, altamente confrontacional“.

Expectativas por las promesas de campaña

El experto indicó que el Gobierno “tenía inicialmente un mensaje muy duro respecto de cuántos cambios iban a ejecutar una vez que asumieran en materia de seguridad. Y si bien el discurso económico siempre fue parte de la promesa de campaña, creo que nadie esperaba que se convirtiera en el único eje del Gobierno una vez asumido“.

“El gobierno está teniendo dificultades para materializar sus ejes de comunicación. Está teniendo problemas para cumplir con las expectativas pero también con las promesas que ha hecho, siendo una de ellas es el recorte del 3% que ha generado una especie de rebelión interna entre los ministros que no quieren sufrir esos recortes”, agregó.

En esa línea, analizó que los últimos sondeos han denotado que las expectativas públicas respecto a lo que prometió durante su campaña presidencial en materia de delincuencia y seguridad “no han sido satisfechas”.

“Hay una brecha importante, y se nota además en los sondeos, sobre todo en las expectativas que se tienen respecto de enrielar las cifras de delincuencia, en las expectativas que se tenían sobre los temas de migración, que tampoco han sido satisfechas”, sostuvo.

Advirtió que el foco de la administración en mantener lo económico como discurso central le afectará “negativamente”, ya que “el discurso económico va a requerir de una determinada cantidad de tiempo para mejorar las cifras; las cosas no van a ser automáticas“.

“Lo curioso es que, teniendo una explicación externa, el gobierno estaba tan ensimismado en esta tesis de la confrontación con el gobierno anterior, que casi todas las explicaciones respecto de las medidas que iba a tomar o no, el caso por ejemplo del MEPCO, las centró en la política interna, en la idea de que no existía la caja para hacerle frente a este choque”, añadió.

Para Feres, la “hiperpolarización le está jugando en contra al Gobierno y le está costando manejarla”.