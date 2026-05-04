Diputados de oposición presentan oficio en la Contraloría por circular que afectaría a niños de extranjeros nacidos en Chile

Este lunes, diputados de la oposición entregaron un oficio en la Contraloría General de la República (CGR) respecto de la circular N°14 emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En ese contexto, solicitaron al ente contralor determinar si la circular se ajusta al marco constitucional y legal vigente, si es compatible con la jurisprudencia sobre la noción de “extranjero transeúnte” y si corresponde su revisión, modificación o invalidación.

El oficio fue firmado por 18 parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista, entre otros.

Cabe mencionar que la circular instruye a las direcciones regionales a que los niños y niñas nacidos en territorio nacional, cuyos padres se encuentren en situación irregular, sean inscritos como “hijo de extranjero transeúnte”.

A mediados de abril, la Defensoría de la Niñez planteó su preocupación, señalando que “representa un retroceso respecto de los avances que el Estado ha venido impulsando en materia de protección de derechos de niños y niñas en contexto de movilidad humana. Asimismo, la circular establece un mecanismo que genera riesgo de apatridia, condición que afecta de manera directa el ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo en el ámbito de la salud y educación”.

“La circular introduce un criterio que no se funda en la situación propia del niño o niña, sino en la condición administrativa de sus padres, lo que resulta incompatible con el enfoque de derechos de la niñez y con la obligación del Estado de garantizar igualdad en el acceso y ejercicio de derechos fundamentales, independiente de la condición migratoria de los padres”, añadió.