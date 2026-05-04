Ministro García Ruminot zanja debate por coordinación política y rol del Segundo Piso: “Está fuera de duda que Claudio Alvarado es nuestro jefe”

Este lunes, una áspera discusión ocurrió durante el comité político ampliado, luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteara dudas sobre quién está a cargo de articular al Ejecutivo, lo que derivó en un cruce con el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

“¿No vamos a hablar del problema en la habitación? (…). Tenemos un problema de coordinación evidente y queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada”, habría señalado en la instancia el timonel republicano, según consignó La Tercera.

En conversación con CNN Prime, José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, se refirió a ese episodio y reconoció que “hemos tenido diferencias”, aunque matizó que “estuvo mucho más tranquilo de lo que a veces se dice o de lo que a veces se comenta”.

#CNNPrime | José García Ruminot, ministro Segpres, por comité político: “Estuvo más tranquilo de lo que se comenta. Han habido diferencias. Más que diferencias entre el segundo piso y el equipo político, han sido entre personas que componen estos ámbitos”@tv_monica… pic.twitter.com/ny8cu7nP9g — CNN Chile (@CNNChile) May 5, 2026



Consultado por la periodista Mónica Rincón respecto a si esas diferencias se dieron entre el segundo piso y el equipo político como bloques, el secretario de Estado aclaró que más bien ocurrieron “entre personas que componen estos ámbitos”, lo que a su juicio es “enteramente legítimo”.

Sobre el rol de coordinación política dentro del Gobierno, afirmó que “está fuera de toda duda” que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, es “el jefe de gabinete, es el coordinador de las políticas públicas, es nuestro jefe”. “Por supuesto sobre él está el presidente (…), pero esa es la cadena de mando”.

En esta línea, el ministro de la Segpres aseguró que este tema fue abordado en el comité político “con muy buen ánimo y con muy buena disposición”, recalcando que “no debiera haber ninguna confusión” hacia el futuro respecto a la distribución de roles al interior del Gobierno.

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Los cruces del ministro Poduje

El secretario de Estado también abordó las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien en los últimos días marcó distancia con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y protagonizó una controversia con parlamentarios, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN).

Sobre el llamado que le haría, señaló: “Somos un equipo, tenemos la obligación de ser equipo y todos tenemos que sujetar nuestra acción al interés superior de un buen gobierno”. Además, si bien evitó hablar de desorden, admitió que sus declaraciones “generan una sensación de incomodidad, por decir lo menos”.

Respecto al conflicto con Nuñez, el titular de la Segpres sostuvo que ella actuó dentro de sus atribuciones y sugirió que la situación pudo haberse manejado directamente. “No cuesta nada tomar el teléfono y decirle: ‘Senadora, juntémonos. Aquí se está produciendo un malentendido. Nunca ha sido esa mi intención’”, dijo.

Ley de Reconstrucción

Respecto al Proyecto de Reconstrucción, el ministro García Ruminot confirmó que este martes se renovará la suma urgencia, extendiendo por 15 días hábiles adicionales su tramitación en la Cámara de Diputados. “La decisión es repetir la suma urgencia, esto significa 15 días hábiles adicionales”.

El Ejecutivo mantiene como meta que el proyecto pueda quedar despachado al Senado antes de la Cuenta Pública. “Me encantaría porque esa es la meta del gobierno. Sería una muy buena señal para el país y también una buena demostración de que lo que decimos en los discursos se transforma en realidades”.

Por otra parte, respondió a las críticas de la oposición, que ha cuestionado la rapidez de la tramitación y ha acusado falta de espacio para una discusión pausada. Sobre esos cuestionamientos, aseguró que “ha habido espacio, incluso más que suficiente (…). Esto no puede ser algo eterno, tiene que ser rápido”.

Aseguró que los reparos responden más bien a una estrategia dilatoria. “Lo encuentro más bien una razón para dilatar que un genuino interés de querer profundizar, aunque no toda la oposición”, dijo, y consultado si parte de la oposición busca impedir que sea aprobado antes del 1 de junio, respondió que “es muy probable que eso sea un interés de algunos sectores, no de todos”.

#CNNPrime | José García Ruminot, ministro Segpres, por reparos de la oposición a premura en proyecto de reconstrucción: “Es muy probable que el interés de algunos sectores es que no sea aprobado antes del 1 de junio”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/reUoE6EcXw — CNN Chile (@CNNChile) May 5, 2026

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