Blake Lively y la productora de Justin Baldoni alcanzan acuerdo previo al juicio

(CNN) — La batalla legal de alto perfil entre Blake Lively y la productora de Justin Baldoni ya no irá a juicio después de que las partes anunciaran un acuerdo apenas dos semanas antes de que estuviera previsto el inicio de la selección del jurado.

Los detalles del acuerdo no estuvieron disponibles de inmediato.

Lively presentó una demanda en la que alegó que Baldoni la acosó sexualmente durante el rodaje de It Ends With Us, en la que ambos coprotagonizaron y que Baldoni dirigió. Según Lively, Baldoni posteriormente orquestó una campaña de desprestigio para tomar represalias contra ella por denunciar el presunto maltrato. Baldoni negó todas las acusaciones.

El mes pasado, un juez federal desestimó diez de las trece reclamaciones de la demanda de Lively, incluidas las de acoso sexual y difamación, reduciendo de forma efectiva el caso. Algunas de las reclamaciones desestimadas, incluidas las relacionadas con el acoso sexual, fueron anuladas por tecnicismos legales, como que Lively fuera considerada contratista independiente en lugar de empleada.

Las tres reclamaciones restantes —represalias, ayuda e incitación a las represalias, e incumplimiento de contrato— no eran contra Baldoni personalmente. Su productora, Wayfarer, una LLC creada para la película, y una empresa de relaciones públicas contratada por su equipo eran los demandados en las reclamaciones restantes.

El juicio, que estaba programado para comenzar el 18 de mayo con la selección del jurado, habría sido la culminación de un drama legal de un año.

En un comunicado publicado el lunes por los abogados de Lively y de los demandados restantes, reconocieron que el proceso de realización de la película “presentó desafíos” y que las “preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas”.

“Seguimos firmemente comprometidos con lugares de trabajo libres de impropiedades y de entornos improductivos”, decía el comunicado. “Es nuestra sincera esperanza que esto ponga punto final y permita que todos los involucrados sigan adelante de manera constructiva y en paz, incluido un entorno respetuoso en línea”.