Ministro Arrau descarta construir una nueva cárcel en Santiago: “Estamos buscando recintos en zonas más lejanas”

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó parte del plan de infraestructura penitenciaria que liderará el gobierno de José Antonio Kast.

Respecto del panorama actual, precisó que existe un déficit de 30 mil plazas, además de recintos penales con sobrepoblación y hacinamiento. Por lo mismo, se está elaborando un proyecto “potente para sobrepasar las 20.000 plazas adicionales”.

Consultado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, sobre si un nuevo penal se reconstruirá en la comuna de Santiago, respondió: “Nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar dos cosas. Uno, cárceles que tengan espacio disponible y no tengan grandes complejidades, porque tengo que ser efectivo en esto: yo no puedo estar 20 años esperando un cambio de un plano regulador, ni cosas de ese estilo”.

“Aprovechar recintos penitenciarios que tienen espacio a los lados, que están lejos de las ciudades, y también una ley que existe hace poco, que nos permite un fast track. Puedo evitar el estudio de impacto ambiental y tengo un silencio positivo para los permisos sectoriales de 30 o 60 días”, agregó.

Ante lo anterior, descartó que la comuna de Santiago sea parte de la iniciativa y explicó que “lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas, donde tengamos menor impacto, y vamos a ser efectivos en esto, aumentando las plazas de manera rápida”.

Además, detalló que también se está trabajando en un convenio que permita incorporar construcción industrializada, la que ha sido utilizada en Argentina y México en cárceles de alta seguridad.

“Hemos estado mirando esa experiencia, eso lo vamos a dar a conocer prontamente, con los lugares específicos, en fin. Estamos buscando lugares donde podamos avanzar rápido en esto, porque no podemos seguir esperando 20 años”, cerró.