Rol de Alejandro Irarrázaval en el Segundo Piso tensiona reunión del Comité Político en La Moneda

El primer Comité Político de mayo -instancia semanal realizada en La Moneda que reúne a los principales representantes de los partidos de gobierno y a ministros de Estado- estuvo marcado por la tensión.

Las descoordinaciones al interior del gobierno, que han generado una serie de cuestionamientos al Ejecutivo, fueron tema de conversación en la instancia.

De hecho, los dardos apuntaron al jefe del denominado Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. El principal cuestionamiento, según dio a conocer La Tercera, vino del presidente del Partido Republicano -tienda fundada por el Presidente José Antonio Kast-, Arturo Squella.

“¿No vamos a hablar del problema en la habitación?”, planteó. “Yo llamaría al ‘Segundo Piso’ que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, complementó.

Según el citado medio, la tensión aumentó cuando Squella emplazó al jefe del segundo piso con una contundente frase: “Quien concluya que es parte del problema, tiene que dar un paso al costado”.

Alvarado asume la coordinación con los partidos

Tras el tenso momento, el mkinistro del Interior, Claudio Alvarado tomó la palabra para dejar claro que él es el responsable de abordar las inquietudes de los partidos de gobierno respecto a las decisiones que se adopten en Palacio.

De hecho, según presentes, al “chilote” se le vio en un rol más empoderado.

Tras el encuentro, Squella habló con la prensa y aseguró que “lo que se conversa en estas reuniones queda en el contexto de la reserva de aquellas. Pero la abrumadora mayoría está de acuerdo con que (…) dentro de las primeras semanas de un equipo nuevo que le toca trabajar se vaya mejorando, perfeccionando el trabajo en conjunto, la coordinación. Si es que no entiende eso, uno no se puede hacer cargo. Pero la gran mayoría sí lo entiende”.